В Госдуме призвали вручать школьные медали даже в случае пересдачи ЕГЭ Депутат Журавлев выступил за вручение школьникам медалей даже при пересдаче ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Школьники должны иметь право получить золотую медаль даже в случае пересдачи предмета по ЕГЭ, заявили в беседе с NEWS.ru депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Александр Толмачев. По их словам, будет несправедливо если достижения учеников, не справившихся из-за стресса с заданием, будут из-за этого перечеркнуты.

Пересдача ЕГЭ — процедура со множеством тонкостей. К примеру, в результате недавних скандальных обысков на входе в школу некоторые дети были вынуждены отправляться на переписывание экзамена из-за плохого самочувствия. Будет обидно и несправедливо, если в таких условиях школьник, который годами показывал отличный результат, потеряет возможность получить заслуженную награду, — сказал Толмачев.

По его словам, Минпросвещению РФ необходимо урегулировать вопрос, связанный со сроками пересдачи ЕГЭ и решением о награждении медалью. Его поддержал депутат Журавлев, который отметил, что в последнее время вообще, по непонятным причинам, существенно понизилась сама ценность школьной медали.

Она дает лишь дополнительные два-три балла при поступлении в ВУЗ. А тем, кто все же непременно мечтает ее получить, наверное, следовало бы сдавать все предметы на отлично с первого раза, исключив пересдачи. Лично я дал бы и второй шанс, поощряя стремление к знаниям и волю к победе, но, насколько понимаю, вся западная система ЕГЭ, которая на российской почве не прижилась, вскоре будет постепенно демонтирована, — отметил парламентарий.

Также необходимость разъяснения вопроса о возможности вручения золотой медали в случае пересдачи ЕГЭ поддержала декан физико-математического факультета Государственного университета просвещения Юлия Кулешова. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, то сегодня введено важное и нужное новшество, а именно разрешено пересдавать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.

Ребята, которые знают предмет, но, переволновавшись, не справились с заданием, должны иметь второй шанс — чтобы не перечеркивать их достижения за 11 лет обучения. Причем в такую ситуацию может попасть и ученик, которому предполагается вручение знака отличия за успехи в учении, — сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что возможность получить обратную связь по теме ЕГЭ может появиться на портале госуслуг. По его словам, пользователи смогут оставлять предложения и замечания.