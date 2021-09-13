В Госдуме призвали возложить ответственность за мигрантов на работодателей

За нарушения мигрантов должны нести персональную ответственность их работодатели. Такое мнение высказал в беседе с «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Как считает парламентарий, государство не должно тратить свои деньги на депортацию иностранных рабочих.

Водолацкий отметил, что пока Россия не может отказаться от труда мигрантов, поскольку в стране есть секторы экономики, в которые российских граждан не затянешь. Однако, по его словам, необходимо создать такие условия, чтобы работодатели могли оказывать мигрантам весь спектр социальных услуг и нести ответственность за каждого приглашённого.

В частности, как считает депутат, государство не должно оплачивать депортацию, если мигрант нарушает общественный порядок.

Если человек нарушает, не государство должно тратить свои деньги на депортацию, а именно тот работодатель, который должен делать на территории СНГ профессиональный отбор, — сказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что в отношении мигрантов необходимо принимать жёсткие меры, включая немедленную дактилоскопию, определение личности и высылку из страны в течение 24 часов. По его словам, необходимо выработать порядок идентификации иностранца с тем, чтобы нарушивший закон не смог вернуться в РФ, «поменяв одну букву в фамилии».

По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.