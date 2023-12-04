В Госдуме призвали вернуть медосмотры призывников по правилам СССР Депутат Соболев: надо возвращать медосмотры призывников с 14 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России надо возрождать систему медицинских осмотров призывников с 14 лет, как это было в СССР, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Таким образом он прокомментировал инициативу Минобороны изменить освидетельствование россиян с заболеваниями, «не оказывающими существенного влияния на способность» служить в армии.

Я пока не видел, что конкретно прописано в документе, в комитет Госдумы по обороне они не поступали. [Но] инициатива давно назрела и очень нужна. Нужно возвращаться к медицинскому освидетельствованию с самого раннего возраста, когда человек еще не призывник, но уже как бы кандидат, и принимать экстренные медицинские меры к тому, чтобы поправить здоровье нашей молодежи, — заявил Соболев.

Он добавил, что следует возвращаться к опыту СССР, когда медосмотры проводили с 14 лет и если «выявлялись какие-то отклонения, то быстро, пока болезнь не стала запущенной, человека лечили или давали консультации, что надо делать».

Поэтому в советское время годными к военной службы были 99 из 100 человек. Сейчас это во многом утрачено благодаря демократическим реформам, медицина во многом стала платной, — добавил Соболев.

Сегодня, по его словам, с помощью медосмотров с раннего возраста «можно выявлять людей, склонных к употреблению наркотиков или алкоголя, и тоже принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию человека».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ предложило внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы. Изменения предлагается внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности.