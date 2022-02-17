В Госдуме призвали сажать на три года за порчу произведений искусства

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила сажать за порчу произведений искусства на срок до трёх лет, в зависимости от ценности экспоната, которому был нанесён ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал «Абzац».

Надо ужесточать наказания за эти деяния, как мы ужесточили сейчас по педофилам меры. Чтобы знали, что это не останется безнаказанным. И не только рублём наказывать нужно. Если говорить об уголовной ответственности, то в зависимости от ущерба я бы ввела наказание до трёх лет, смотря какому произведению искусства нанесён ущерб, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудник частной охранной организации, осуществляющей безопасность Ельцин Центра в Екатеринбурге Александр Васильев, испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав ручкой глаза фигурам на полотне. Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

Васильев заявил, что об этом попросили подростки, введшие мужчину в заблуждение. Якобы девочки попросили его пририсовать глаза картине, заявив, что это работа школьницы и её можно «исправить».