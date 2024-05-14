В Госдуме призвали разобраться с несправедливым решением суда по мигрантам Слуцкий попросил МВД разобраться с депортацией русской семьи из РФ в Казахстан

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разобраться в ситуации с депортацией русской семьи Морозовых из РФ в Казахстан. Как рассказал парламентарий корреспонденту NEWS.ru, подобное отношение чиновников к соотечественникам недопустимо, поскольку в стране и так «демографический провал».

В Екатеринбурге пытаются выдворить в Казахстан русскую семью и на пять лет запретить возвращаться. Причина — неправильно оформленные документы. Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо, — сказал Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта. Он также подчеркнул, что в России необходимо создавать соответствующие условия, чтобы соотечественники сами желали возвращаться, помогать им обустраиваться, обеспечить занятость. Такие люди, по его словам, будут работать намного эффективнее, чем любой мигрант без образования и с криминальным прошлым.

Депутат Евгений Марков назвал данную ситуацию очередным вопиющим случаем, при котором фактически людей без разбора и без должной оценки выдворяют за пределы Российской Федерации. По его словам, все нынешние лозунги о максимальном способствовании переезду россиян из стран СНГ и других стран на территорию РФ полностью противоречат реальным действиям,

Займёмся решением вопросов по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство, чтобы таких ситуаций больше не происходило, — заверил Марков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд постановил выдворить из России русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана, которая проживала на Урале с 2017 года. Всего в семье Морозовых трое детей.