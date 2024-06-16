В Госдуме призвали проверить мужчину после оправдания педофилов Милонов призвал полицию проверить мужчину, оправдавшего педофилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru о необходимости проверить мужчину, который оправдал педофилов. По его словам, такие размышления не могут возникнуть у здорового человека. У нормальных людей, считает парламентарий, соответствующие мысли не появляются в принципе.

Я сам отец и могу сказать, что такие размышления могут родиться только в больной голове педофила. Он рассказывает, что ему тяжело сдерживаться от каких-то противоестественных позывов, и рассказывает почему. То есть что является триггером для его адских мыслей. У нормального человека такие мысли не возникают в принципе. Этот мужчина полагает, что это не он псих, которого надо лечить электрошоком, а что все вокруг виноваты, — констатировал депутат.

Милонов отметил, это обычная ситуация, связанная с психически нездоровыми людьми. Никто из них не считает себя больным, добавил депутат. Парламентарий отметил, они говорят, что это «общество их не понимает».

Я бы посоветовал правоохранительным органам изучить эти видеоматериалы, а мне, честно говоря, даже не хочется обсуждать этого идиота, — заключил депутат.

Ранее в городе Острогожске Воронежской области мужчина получил 13 лет колонии строгого режима после изнасилования несовершеннолетней. Преступление произошло в декабре 2022 года. Потерпевшей не было и 14 лет.