В Госдуме призвали покончить с мошенническими проверками газовых служб Депутат Арефьев обвинил региональные газовые службы в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовая служба в регионах приходит с проверками чуть ли не каждый месяц, хотя нормативы проверки — раз в два года, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, он получает множество писем с жалобами на газовиков. Парламентарий считает, что в их действиях усматриваются признаки мошенничества.

В качестве мошенников выступает сама газовая служба. Я получаю очень много писем, что особенно в сельской местности газовики наведываются к ним каждый месяц, чтобы проверить газовое оборудование. Оно проверяется один раз в два года. Есть еще нормативы по годности оборудования, бывает и чаще. Но когда приходят каждый месяц и требуют огромные деньги за проверку и сами толком при этом ничего не проверяют, а только пришли и требуют деньги, тогда возникает двоякое чувство, — сообщил он.

Арефьев добавил, что, с одной стороны, нужно проверять газовое оборудование, с другой стороны, «не должно быть баловства». Люди просто не знают, где искать нормативы о проверке газового оборудования и не могут об этом узнать, считает депутат.

Ранее доцент Государственного университета просвещения Михаил Лавров рассказал, что установка новых многотарифных счетчиков, а также использование специальных насадок для водопроводных кранов позволит сэкономить на оплате счетов за ЖКУ. Эксперт также посоветовал отказаться от оплаты несуществующих элементов ремонта или эксплуатации дома.