В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

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Первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи Единого государственного экзамена для всех учащихся.

Смолин в беседе с «Интерфаксом» заметил , что высока вероятность того, что значительная часть детей не сдаст ЕГЭ в этом году, причём «не по своей воле». По словам депутата, переход на дистанционное обучение усилил неравенство — если раньше уровень подготовки к ЕГЭ зависел от возможности нанять квалифицированных репетиторов, то теперь он зависит ещё и от наличия широкополосного интернета.

Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году, — заявил Смолин.

Депутат добавил, что если проводить ЕГЭ в июне или июле, то дети останутся без каникул, а педагоги — без отпусков. Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.

Как передавал NEWS.ru, представители Минпросвещения подтвердили, что в ведомстве обсуждают возможность переноса сроков проведения ЕГЭ.