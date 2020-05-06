В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи Единого государственного экзамена для всех учащихся.
Смолин в беседе с «Интерфаксом»
Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году, — заявил Смолин.
Депутат добавил, что если проводить ЕГЭ в июне или июле, то дети останутся без каникул, а педагоги — без отпусков. Смолин призвал осуществить набор студентов в вузы в 2020 году на основе текущей успеваемости и оценки внеучебных достижений.
Как передавал NEWS.ru, представители Минпросвещения подтвердили, что в ведомстве обсуждают возможность переноса сроков проведения ЕГЭ.
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