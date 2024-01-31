В Госдуме призвали не устраивать «охоту на ведьм» после ситуации с SHAMAN Депутат Шолохов заступился за SHAMAN после обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Депутат Госдумы Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru призвал не устраивать «охоту на ведьм» и не искать всюду пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Так он прокомментировал новость о том, что активист Ян Коробков потребовал проверить певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на пропаганду из-за подкрашенных глаз в клипе «Я русский».

В любом, даже самом правильном деле, можно дойти до абсурда. И данная ситуация — как раз тот случай. Некоторым людям, видимо, больше нечего делать, и они прицепились к этой теме. Пропаганда ЛГБТ в клипе — какой-то бред. Не нужно устраивать «охоту на ведьм» и видеть пропаганду всюду, — заявил Шолохов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал активиста, требующего проверить певца, ноунеймом, ищущим славы. Собеседник не исключил, что авторы подобных жалоб готовы обращаться во все инстанции, лишь бы их заметили все СМИ и Telegram-каналы.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что никакого наказания в отношении SHAMAN по данному делу не последует. По его словам, у активиста, написавшего заявление на певца, «больное воображение». Он также предположил, что мужчина сам может понести ответственность за «такие крамольные для пропаганды подозрения».