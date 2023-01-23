В Госдуме призвали конфисковать имущество у «ограбивших Россию» депутатов Депутат Арефьев призвал конфисковать имущество у «ограбивших Россию» депутатов

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Конфисковать имущество необходимо не только у уехавших россиян, но и у депутатов, которые дали возможность регистрировать предприятия за рубежом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Депутат в беседе с НСН отметил, что конфисковывать имущество необходимо в пользу государства, так как те, кто принял соответствующий закон, «ограбили Россию».

Тех, кто создал этот закон, разрешающий регистрировать предприятия за рубежом, нужно всех ограбить, потому что они ограбили Россию! В том числе и депутатов, которые принимали такие законы. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы зарабатывали деньги в одной стране, а вывозили их в другую, — объяснил свою позицию Арефьев.

По словам депутата, за последние 30 лет из России вывезли $2,5 трлн, а за 2022 год — $240 млрд. Арефьев отметил, что сейчас около 44 тысяч предприятий, осуществляющих деятельность на территории России, зарегистрированы за рубежом. Депутат уточнил, что конфисковать имущество необходимо как у тех, кто уехал, так и у тех, кто дал им такую возможность. Арефьев пояснил, что налоги на зарегистрированные не в России предприятия отчисляются за рубеж.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил конфисковывать имущество у покинувших Россию граждан, которые оскорбляют свою страну. По словам спикера, благодаря родине уехавшие продолжают безбедную жизнь и при этом «публично поливают грязью» Россию, солдат и офицеров.