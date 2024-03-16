В Госдуме призвали «главного философа» Украины успокоить Зеленского Депутат Говырин: Виталий Кличко может отбить у Зеленского желание трогать Россию

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева и «главный философ» Украины Виталий Кличко, как бывший боксер-профессионал, мог бы объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Россию «лишний раз лучше не трогать», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Таким образом парламентарий прокомментировал угрозы лидера соседней страны попытаться нанести новые удары по территории РФ. По мнению Говырина, Зеленский цепляется за власть, чья легитимность вызовет вопросы, как только истечет его президентский срок.

Зеленский уничтожает страну ради личного обогащения, и, как сказал их же украинский «главный философ современности» Кличко: «Если можно сменить главкома ВСУ в военное время, то это относится и к президенту». Кстати, «философ», как бывший боксер, лучше бы посоветовал Зеленскому, чтобы тот лишний раз не трогал бы Россию, — добавил депутат.

Ранее российский представитель в Совбезе ООН в рамках выступления на заседании всемирной организации подчеркнул, что Москва не собирается устранять президента Украины. По его словам, если бы ВС РФ действительно хотели это сделать, то у них бы точно получилось.

До этого Зеленский рассказал, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине. Снаряд был выпущен из Крыма, предположил политик.