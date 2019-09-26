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Внесение небольших изменений в Конституцию РФ необходимо, однако для этого должен поступить общественный запрос, которого пока что нет, заявил зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

По его мнению, пункт Конституции о главенстве международного права над национальным недопустим для России, а рассматривать поправки «нужно в контексте и в случае необходимости других конституционных положений и изменений».

Но пока этого нет по факту, людей это не волнует. Знаете почему? Их волнует, к примеру, наличие в доме жареной картошки с луком или сметаной и то, чем они завтра детей кормить будут, — сказал он.

Толстой добавил, что при этом вопрос главенства международного права над национальным «занимает в их сознании 148 место по значимости».

Также вице-спикер подчеркнул, что положения Конституции о правах и свободах граждан должны оставаться неприкосновенными, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что протоиерей Всеволод Чаплин, прокомментировал ситуацию с протестами в России. По его словам, протесты связаны не только с выборами в Мосгордуму, но и с более глобальными проблемами.