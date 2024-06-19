В Госдуме приняли доклад по расследованию преступлений Киева против детей ГД утвердила доклад по расследованию преступлений против детей со стороны Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы России на пленарном заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений в отношении детей со стороны властей Украины, сказано на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что в документе предлагается признать Киев и его структуры, в частности Службу безопасности Украины, террористическими организациями.

Также указано, что в обсуждении участвовали представители Генпрокуратуры, СК РФ, министерства иностранных дел и уполномоченного по правам человека в России. Кроме них, на заседании присутствовали представители Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Севастополя, а также Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, постановление о докладе также приняли сенаторы Совета Федерации.

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова заявляла, что Верховная рада Украины последовательно создавала условия для работы с украинскими детьми иностранных «черных трансплантологов». По ее словам, на сегодняшний день страна является лидером по нелегальной трансплантологии.

До этого Кузнецова заявила, что около 300 детей погибли в результате обстрелов ВСУ с 2014 года. По ее словам, потерпевшими за этот период признаны 24 340 детей.