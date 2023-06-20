В Госдуме придумали новое применение маткапиталу «Известия»: депутаты предлагают использовать маткапитал в качестве вклада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность использования материнского капитала в виде банковского депозита, предложила рассмотреть депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова, пишут «Известия». По ее словам, некоторые российские семьи испытывают затруднения в нахождении подходящих способов его целевого использования.

Как указано в письме Лантратовой, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой, статистика показывает, что 20,7% получателей материнского капитала, не могут найти эффективного способа распоряжения этими средствами. Лантратова считает, что стоит предоставить семьям возможность инвестировать средства материнского капитала в долгосрочные депозиты (на срок до пяти лет) с возможностью их продления в финансовых учреждениях, аккредитованных Социальным фондом России и Министерством финансов РФ. Это позволит семьям получать проценты на такие вклады.

Также отмечается, что если владелец счета решит не продлевать вклад, средства могут быть возвращены в Социальный фонд и использованы в других целях. Лантратова утверждает, что её предложение способствует увеличению доходов российских семей, укреплению стабильности банковской системы и позволит государству сэкономить миллиарды рублей.

Ранее независимый эксперт-демограф Алексей Ракша предположил, что причиной снижения рождаемости в России является падение уровня доходов на душу населения, а также на ситуацию влияет и общая ситуация в экономике. По его словам, росту рождаемости могли бы способствовать единоразовые выплаты крупных сумм при рождении второго и третьего ребенка.