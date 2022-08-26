В Госдуме придумали название американской миссии по поддержке Украины Вассерман предложил назвать миссию США по поддержке Украины «Самоуверенной глупостью»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Американскую миссию по поддержке Украины можно окрестить «Самоуверенной глупостью», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, посвященную соответствующим планам Белого дома дать официальное название операции по помощи Киеву и назначить руководителя из числа генералов Пентагона. Позже Минобороны США не подтвердило данную информацию.

В основном в голову лезет всякая нецензурщина. Скажем, «Самоуверенная глупость» — это приемлемо. <...> Американцы не страдают манией величия, они ею наслаждаются, — добавил Вассерман.

Вашингтон часто дает официальные названия различным операциям ВС США. Так, эвакуацию граждан Афганистана летом 2021-го в Белом доме назвали «Убежище для союзников», а обучение специалистами НАТО представителей правительственных сил Афганистана — «Решительная поддержка» (2015–2021 годы). Кроме того, название «Несокрушимая свобода» получили все операции США, ставшие ответом на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что одной из важных проблем ВСУ стали сами военные. По его словам, Запад может поставить всю помощь мира, но увеличить численность украинцев не может.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, в свою очередь, сообщил, что на Украине закончились офицеры, способные качественно выполнять свою работу. По его словам, внутри страны началась истерика, которую можно назвать «агонией перед концом».

Военнослужащий ВСУ ранее рассказал, что украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артиллерийский обстрелов. По его словам, на бойцов действуют деморализующе массированные и продолжительные удары ВС РФ.