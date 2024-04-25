В Госдуме предостерегли пенсионеров от новой схемы мошенников к 9 Мая Депутат Бессараб предостерегла пенсионеров от мошенничества с фальшивыми выплатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала пенсионеров проявлять бдительность из-за новой схемы мошенников с фальшивыми выплатами к 9 Мая. Депутат в беседе с Lenta.ru отметила, что аферисты предлагают зачислить средства и требуют личные данные жертвы.

На 9 Мая все полагающиеся выплаты производятся без каких-либо дополнительных звонков в проактивном режиме. То есть гражданину приходит на его счет. Никакой обратной реакции, например позвонили, сказали, там, сдачу отдать или еще что-то, какие-то деньги перекинуть, какой-то код сказать, — поделилась Бессараб.

По ее словам, самое важное, что нужно запомнить: никто не будет звонить из Социального фонда для выяснения номера карты, кода или других личных данных.

Депутат также предложила свой способ борьбы с мошенниками. Если у абонента спрашивают номера счета, карты, можно сразу положить трубку и разбираться с ситуацией дальше с помощью «Госуслуг» или владеющих современными технологиями родственников. Бессараб призвала не вступать в разговор с мошенниками.

Ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров накануне также рассказал о схеме аферистов в преддверии Дня Победы. Мошенники ориентируются на пожилых людей. Злоумышленники обещают жертве единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Однако для их получения нужно уплатить «комиссию».