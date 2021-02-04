В Госдуме предложили защитить россиян от управляющих домами компаний

https://static.news.ru/photo/a9f9a254-677a-11eb-8bc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко заявила о необходимости на законодательном уровне защитить жителей России от манипуляций недобросовестных управляющих компаний в многоквартирных домах.

Она заявила, что, согласно действующим нормативам, жильцы могут менять управляющую компанию в своём доме неограниченное число раз. Некоторые компании пользуются этим и, нарушая принципы свободной конкуренции, манипулируют жильцами, провоцируя их на смену УК в доме.

При этом частая смена управляющей компании сильно вредит — падает эффективность жилищно-коммунальной системы, затягивается процесс передачи дел, ухудшаются условия содержания и ремонта жилого здания.

Костенко утверждает, что менять управляющую компанию, которая не справляется с поставленными задачами — это нормально. Но бывают случаи, когда жильцы отказываются от услуг адекватных компаний под давлением сторонних УК, которые на словах сулят «светлое будущее», которое впоследствии обеспечить не могут.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что смена управляющей организации может быть осуществлена собственниками помещений в многоквартирном доме в любое время и не только в случае подтверждения нарушений со стороны управляющей организации. При этом указанное положение не учитывает специфику договора управления, цена которого, а также перечень и периодичность работ устанавливаются на срок не менее одного года, — приводит «Парламентская газета» выдержку из обращения Костенко к министру строительства РФ Иреку Файзуллину.

Она настаивает, что существующий пробел в законодательстве необходимо закрыть.

Как ранее писал NEWS.ru, начальник управления «Абонентская служба» Фонда капремонта Москвы Ксения Коноплёва заявляла, что наличие льгот на жилищные услуги позволит собственникам квартир в Москве вполовину или полностью сократить затраты на оплату взносов на капитальный ремонт. В программе соцподдержки по оплате взносов на капремонт могут участвовать многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и участники войны, пожилые неработающие граждане, которые живут одни или в семье, состоящей только из пенсионеров.