В Госдуме предложили запретить публикации инструкций по производству оружия

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на публикацию инструкций об изготовлении оружия. В настоящее время запрещено размещать в публичном доступе только инструкции по изготовлению ВСУ и взрывчатки.

Законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и Интернете «инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия».

Авторы поправок также предлагают запретить выдавать разрешение на оружие лицам с двумя судимостями, а также тем, кто водил автомобиль в нетрезвом виде. Кроме того, предлагается запретить хранение ранее списанного огнестрельного оружия без предварительного уведомления Росгвардии. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента. Поправки планируется внести в ФЗ «Об оружии», а также ещё в ряд нормативных актов.

Инициаторами проекта закона выступили депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» во главе с руководителем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискарёвым. В пояснительной записке авторы указывают, что за последние пять лет в России правоохранители выявили более 400 нелегальных мастерских, занимавшихся производством и переделкой оружия. При этом ранее списанное оружие используется для совершения преступлений.

Как сообщал NEWS.ru, государственный НИИ «Восход» занимается разработкой для Росгвардии IT-системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Система будет разработана до конца 2020 года. Благодаря системе Росгвардия сможет отслеживать всё гражданское оружие. Предполагается, что система также облегчит выдачу разрешений на покупку и хранение оружия.