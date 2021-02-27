Депутаты предложили запретить ловить косаток и дельфинов для дельфинариев

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В Государственной думе готовится к первому чтению законопроект о запрете вылова дельфинов, касаток и тюленей для пополнения океанариумов и дельфинариев. Автором законопроекта стала депутат ГД Светлана Бессараб.

Во многих странах шоу с участием дельфинов и других морских животных являются незаконными, тогда как этот бизнес процветает в крупнейших городах России. При этом условия содержания водных обитателей чаще всего далеки от совершенства — обычно это маленькие бассейны или и вовсе цистерны, пишут «Известия».

Примечательно, что Россия поставляет животных и в китайские океанариумы. Как следует из данных Фонда защиты китов, каждый год в КНР продают около сотни животных, при этом одна особь может стоить до $2 млн. Светлана Бессараб подчёркивает, что большинство стран запретило вылов китообразных по морально-этическим соображениям. Кроме того, потребность дельфинариев в животных способствует росту браконьерства. Она также отмечает, что аргументация защитников подобных шоу не выдерживает критики.

Лечебный эффект дельфинотерапии, используемый владельцами дельфинариев в качестве аргумента защиты своей деятельности, не подтверждается учёным сообществом. Его вполне заменяет общение с обычными домашними животными, — считает депутат.

Бессараб убеждена, что принятие законопроекта со временем приведёт к закрытию дельфинариев в стране. В пояснительной записке к документу она уточняет, что они не исчезнут сразу, кроме того, многих животных, страдающих от плохих условий содержания, не получится реабилитировать. Но пополнять дельфинарии и океанариумы уже будет невозможно.

Как ранее писал NEWS.ru, ирландский сенатор Нед О’Салливан считает, что Россия и лично её президент Владимир Путин причастны к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри.

Дельфин Фунги, являющийся одним из символов города, потерялся три месяца назад. Согласно одной из теорий, животное пропало из-за использования российскими военными гидролокаторов, с помощью которых ведётся наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы якобы способны повлиять на перемещения дельфинов или даже причинить им вред.