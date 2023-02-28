В Госдуме предложили «взять „редановцев“ в союзники»

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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») собирается встретиться с представителями сообщества «Редан» — фанатов аниме, которые участвовали в драках в торговых центрах России. Он рассказал NEWS.ru, что постарается «взять их в союзники».

Нужно постараться взять их в союзники и сказать: «Друзья, если внутри вашего сообщества есть особо бравые ребята, которые хотят отстаивать кулаками свою силу, то найдем им применение, дадим им наставника из участника специальной военной операции, которые сейчас активно привлекаются к работе с молодежью». И объяснить ребятам, что можно быть крутым и смелым в других совершенно направлениях самореализации, — сказал депутат.

Политик объяснил, что представители «Редана» начали общаться с ним через бот в Telegram и попросили «не запрещать их, а встретиться и обсудить». Метелев согласился на встречу. Он подчеркнул, что движение «Редан» существует с 2019 года.

Всё то, что произошло в выходные, говорит о том, что эти подростки были чем-то встревожены, и очевидно, что общий информационный фон на них повлиял. В обществе, по социологическим данным, повышен градус тревоги и агрессии. Произошедшее в выходные — это случайность, которая вышла из-под контроля, и правоохранительные органы сделали то, что должны были сделать. <...> Мне кажется, нам не стоит объявлять их врагами и говорить, что они являются экстремистами, и как-то стараться максимально осложнить им жизнь, запретить их, — добавил депутат.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.