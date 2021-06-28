В Госдуме предложили выпускать за границу только привитых россиян

Российским властям следует задуматься о том, чтобы разрешить выезжать за границу только тем гражданам, которые вакцинировались от коронавируса. Такого мнения придерживается член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный, сообщает URA.RU.

Те, кто хотят выехать в Турцию, в Европу, на отдых, на экскурсию, для них вполне такая стимулирующая мера могла бы быть применена, — отметил парламентарий.

Он предложил брать пример с Европы, где, по его словам, активно применяются различные стимулирующие меры.

В то же время депутат раскритиковал ограничения в российских регионах. Он заявил, что критерии, на основании которых принимаются соответствующие решения, не ясны. Парламентарий назвал ситуацию недоработкой местных властей.

Ранее сообщалось, что в Германии отказались признавать привитыми от коронавируса тех, кто вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Причина в том, что эта вакцина пока не получила допуск до использования в Евросоюзе.