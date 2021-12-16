В Госдуме предложили ввести зарплаты и пенсии для многодетных россиян

Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, необходимо наделить трудовым статусом. К нему должны прилагаться зарплата и пенсия, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.

В России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в РФ специального трудового статуса для одного из родителей, обеспечив их мерами государственной поддержки, — предлагается в письме.

Сухарев пояснил, что под поддержкой подразумевает наделение таких родителей пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой. По его мнению, сумма денег должна быть приравнена к среднему размеру заработной платы в регионе проживания семьи.

Ранее стало известно, что Минтруд намерен изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Подготовлен проект постановления правительства, который может быть подписан до конца года. Согласно ему, региональные власти смогут назначать пособия на детей от трёх до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации.