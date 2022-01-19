В Госдуме предложили ввести уголовную статью за психическое насилие

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие, передаёт РИА Новости. Это должно будет касаться в том числе и угрозы применения насилия.

Хотелось бы, чтобы ко второму чтению [законопроекта о наказании за побои] всё-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести всё-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое, — сказала Панькина.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о наказании за побои.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях был окончательно принят закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. В нём также предусмотрено наказание за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей.