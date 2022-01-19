В Госдуме предложили ввести уголовную статью за психическое насилие
Депутат Панькина предложила ввести уголовное наказание за психическое насилие
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:23, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие, передаёт РИА Новости. Это должно будет касаться в том числе и угрозы применения насилия.
Хотелось бы, чтобы ко второму чтению [законопроекта о наказании за побои] всё-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести всё-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое, — сказала Панькина.
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о наказании за побои.
Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях был окончательно принят закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. В нём также предусмотрено наказание за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей.
Данная законодательная инициатива предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов в качестве максимального наказания за повторное совершение сексуальных действий в отношении детей и лиц в возрасте до 18 лет. Также пожизненный срок будет возможен и для ранее не привлекавшихся по подобным статьям за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также в том случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».