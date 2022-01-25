В Госдуме предложили ввести надбавки для учителей, работающих в пандемию

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Простудившимся работникам следует предоставлять возможность в течение трёх дней лечиться дома самостоятельно, не оформляя при этом больничный. С таким предложением к министру труда Антону Котякову обратился первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он считает, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, возросшую из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без...