В Госдуме предложили ввести надбавки для учителей, работающих в пандемию
Депутат Госдумы Чернышов предложил ввести надбавки для учителей, работающих в пандемию
Сергей Князев
Сергей Князев
09:37, 25 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки для учителей в размере трёх минимальных окладов за работу в классах, где есть ученики, изолированные из-за коронавируса. По его словам, учителям и тем, кто занимается с детьми в группах в период пандемии, необходимы повышение зарплаты и надбавки, равнозначные тем, которые получают медики в ковидных госпиталях. Текст обращения цитирует ТАСС.
Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда, — говорится в тексте.
Вице-спикер констатирует, что тема повышения зарплаты педагогического сообщества по-прежнему актуальна, а Министерство просвещения не предпринимает должных усилий в этом направлении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что учителя школ и воспитатели с января будут получать прибавку к зарплате размером в пять тысяч рублей, младшим воспитателям добавят всего две с половиной тысячи, первая выплата поступит в феврале. По имеющимся данным, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и заведующие детских садов будут получать надбавку автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Её получат примерно 110 тысяч человек.