В Госдуме предложили ввести генетический скрининг россиян

https://static.news.ru/photo/413d77ca-b06b-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме выступили с предложением ввести в стране массовый генетический скрининг граждан для обнаружения нераспознанных заболеваний и наследственных предрасположенностей. С такой идеей к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода.

Депутат считает, что скрининг позволит в случае биологических угроз обеспечить градацию по степени риска, что поспособствует сохранению рабочих мест и минимизирует человеческие и экономические потери. В частности, уже сейчас с помощью ДНК можно определить людей, которые практически нечувствительны к вирусу COVID-19. Также скрининг позволит сделать систему ОМС персонализированной, которая будет отталкиваться от личных особенностей человека, содержащихся в его генетическом профиле.

В дальнейшем генетические данные можно и нужно использовать в создании методической базы по выявлению и предотвращению генетических патологий, — отметил Воевода.

Как р ассказал он «Парламентской газете», если реализовывать скрининг на государственном уровне, беспокоиться о безопасности данных при использовании отечественного ПО и её хранении на защищённых российских серверах не стоит.