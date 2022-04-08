Шеремет призвал восстановить Таврическую губернию в исторических границах

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в её исторических границах. По его мнению, это будет справедливо, передаёт РИА Новости.

Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, — заявил Шеремет.

По его мнению, ключевую роль в регионе будет отыгрывать Крым. Шеремет возлагает на него такую роль, поскольку считает полуостров оплотом развития, безопасности и стабильности.

Ранее правнук Сталина высказался о спецоперации на Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин таким образом исправляет ошибки истории, в числе которых было и отторжение Крыма.