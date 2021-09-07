В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов

В России необходимо отменить мораторий на смертную казнь для педофилов и террористов, несмотря на возможные возражения Совета Европы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Кузбассе, пишет «Газета.Ru».

По словам парламентария, Россия в вопросах смертной казни должна ориентироваться на ситуацию в своей стране, несмотря на позицию Совета Европы.

Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить, — считает Емельянов.

Он также добавил, что вопрос возвращения смертной казни будет зависеть от нового состава Государственной думы.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор.

Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.