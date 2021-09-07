В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:56, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России необходимо отменить мораторий на смертную казнь для педофилов и террористов, несмотря на возможные возражения Совета Европы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Кузбассе, пишет «Газета.Ru».
По словам парламентария, Россия в вопросах смертной казни должна ориентироваться на ситуацию в своей стране, несмотря на позицию Совета Европы.
Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить,— считает Емельянов.
Он также добавил, что вопрос возвращения смертной казни будет зависеть от нового состава Государственной думы.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор.
Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.