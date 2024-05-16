В Госдуме предложили вернуть к жизни «умирающие» российские деревни Депутат Колунов: властям стоит возродить «умирающие» деревни в регионах России

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Правительству нужно предусмотреть механизм национализации заброшенных домов, который позволит вернуть к жизни вымирающие деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. В будущем такие дома можно было бы использовать для сдачи в аренду или отдавая нуждающимся, добавил он.

Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ, — уточнил Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае «умирающие» деревни получат возможность на обустройство и развитие инфраструктуры, а также приток новых людей.

Агент по недвижимости Владимир Шмелев ранее дал советы при выборе дачи для аренды на лето. По его словам, россиянам стоит учитывать удаленность дачи от дома, наличие автомобиля в семье и поведение возможных соседей. В договоре с собственником также стоит описать все имеющиеся дефекты, чтобы по окончанию срока не столкнуться с проблемами и дополнительными тратами.