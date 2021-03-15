В Госдуме предложили ускорить процесс изгнания с рынка нерадивых УК

https://static.news.ru/photo/2000cf14-8584-11eb-8d1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правом исключать из реестра недобросовестные управляющие компании предложили наделить сотрудников Госжилинспекции (ГЖИ). Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко разработала соответствующий законопроект, который позволит оперативнее реагировать на жалобы собственников жилья.

Жалобы жильцов на плохо справляющиеся со своими обязанностями УК сейчас часто не могут повлиять на ситуацию, так как у жилинспекции связаны руки. По закону лишить их лицензии можно, предоставив соответствующие документы в лицензионную комиссию, от которой в конечном счёте и зависит, будет работать на рынке услуг ЖКХ та или иная организация или нет, — пояснила «Парламентской газете» Костенко.

Депутат предложила уполномочить ГЖИ исключать из реестра все дома неоднократно проштрафившегося лицензиата, что позволит гораздо быстрее убирать с рынка коммунальных услуг нерадивые компании. После исключения домов из реестра, муниципалитет в срочном порядке должен будет провести конкурс, победитель которого займёт место недобросовестной УК.

Как писал NEWS.ru, цены на коммунальные услуги могут вырасти из-за новых санитарных правил, введённых в России. Управляющие компании обязали проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, сообщила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Действовавшее до сих пор законодательство определяло только минимальный перечень работ по содержанию общедомового имущества (туда входило и мытьё полов). Теперь же УК обязаны будут изыскивать средства для ежедневной уборки, а стоимость даже одной такой помывки весьма ощутима.

На территориях общего пользования теперь также установят урны на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Их обязаны очищать раз в сутки.