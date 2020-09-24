В Госдуме предложили усилить контроль за аккаунтами россиян в соцсетях

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил повысить возрастной ценз для регистрации в социальных сетях до 14 лет. Более молодым интернет-пользователям, если инициатива будет поддержана, можно будет создавать аккаунты только с разрешения родителей или других законных представителей.
Свои аргументы парламентарий изложил в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева,
Сейчас, несмотря на рекомендованный возраст 18 лет, беспрепятственная регистрация в соцсетях разрешена с 13 лет. Таким образом, любой ребёнок может создать аккаунт, указав в нём личные данные — как реальные, так и вымышленные.
Вместе с тем социальные сети, учитывая высокую степень анонимности в них, являются удобным инструментом для подстрекательства молодых людей к совершению противоправных действий, так как подростки психологически уязвимы и легко поддаются влиянию, считает Фёдоров.
Кроме того, подчеркнул он, такие интернет-ресурсы активно используются для организации несанкционированных массовых уличных акций, в которых среди участников неоднократно были замечены несовершеннолетние.
Помимо повышения возрастного порога регистрации и введения ответственности для родителей детей депутат также предложил совместно с соцсетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации всех регистрирующихся пользователей.
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