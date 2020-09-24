В Госдуме предложили усилить контроль за аккаунтами россиян в соцсетях

https://static.news.ru/photo/c4ada9b8-ff0d-11ea-9b30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил повысить возрастной ценз для регистрации в социальных сетях до 14 лет. Более молодым интернет-пользователям, если инициатива будет поддержана, можно будет создавать аккаунты только с разрешения родителей или других законных представителей.

Свои аргументы парламентарий изложил в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, передаёт RT.

Сейчас, несмотря на рекомендованный возраст 18 лет, беспрепятственная регистрация в соцсетях разрешена с 13 лет. Таким образом, любой ребёнок может создать аккаунт, указав в нём личные данные — как реальные, так и вымышленные.

Вместе с тем социальные сети, учитывая высокую степень анонимности в них, являются удобным инструментом для подстрекательства молодых людей к совершению противоправных действий, так как подростки психологически уязвимы и легко поддаются влиянию, считает Фёдоров.

Кроме того, подчеркнул он, такие интернет-ресурсы активно используются для организации несанкционированных массовых уличных акций, в которых среди участников неоднократно были замечены несовершеннолетние.

Помимо повышения возрастного порога регистрации и введения ответственности для родителей детей депутат также предложил совместно с соцсетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации всех регистрирующихся пользователей.

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