В Госдуме предложили унифицировать пачки сигарет

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил новый метод борьбы с курением. По его мнению, России необходимо последовать примеру других стран и сделать все сигаретные пачки одинаковыми, сообщает URA.RU. Он также считает, что законодательство РФ, регулирующее данный аспект, нуждается в изменении.

Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что в упомянутых странах сигареты различных производителей продаются в пачках одной расцветки. На них названия всех брендов указаны одинаково, нет узнаваемых логотипов и других отличительных признаков.

Парламентарий добавил, что ранее существующее в России антитабачное законодательство необходимо дорабатывать, поскольку пакет документов был принят десять лет назад, но жизнь не стоит на месте.

Ранее автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил ужесточить политику государства в борьбе с курением. Он считает необходимым постепенно повысить до 21 года возраст, с которого разрешено потребление никотинсодержащей продукции. Кроме того, стоит увеличить штрафы за вовлечение в курение несовершеннолетних с 2-3 тысяч рублей до 20–40 тысяч, а также ужесточить наказание для продавцов табака, нарушающих закон.