В Госдуме предложили украсить храм ВС иконой святителя Серафима

Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов предложил разместить в алтаре Главного храма Вооружённых сил икону святителя Серафима.
Гаврилов
Святитель Серафим — образец патриотического служения, целостности церкви, чистоты веры, — отметил парламентарий.
Гаврилов также отметил, что в своих письмах поблагодарил патриарха и главу Минобороны «за труды в деле сохранения памяти и создание храма, посвящённого духовному подвигу Русской православной церкви». Парламентарий напомнил, что Главный храм ВС создан при участии всего российского народа, так как деньги на строительство собирали через пожертвования, а итоговый проект был одобрен ведущими российскими экспертами.
Архиепископ Серафим (в миру Николай Соболев) в первой половине XX века был епископом Русской православной церкви за границей. Находясь в эмиграции, Серафим поддерживал идеи православного монархизма. Канонизирован 3 февраля 2016 года Архиерейским собором РПЦ в лике святителей.
Ранее митрополит Иларион привёл статистику по строительству храмов в России, писал NEWS.ru. По словам священнослужителя, в стране строится полтора-два храма в день.
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