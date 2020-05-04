В Госдуме предложили украсить храм ВС иконой святителя Серафима

https://static.news.ru/photo/a02a59a8-8e40-11ea-904f-fa163e074e61_660.jpg Крестный ход в честь канонизации русского архиепископа Серафима в Софии Фото: Hristo Vladev via ZUMA Wire/ТАСС

Глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов предложил разместить в алтаре Главного храма Вооружённых сил икону святителя Серафима.

Гаврилов рассказал РИА Новости, что уже отправил письмо с просьбой патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Святитель Серафим — образец патриотического служения, целостности церкви, чистоты веры, — отметил парламентарий.

Гаврилов также отметил, что в своих письмах поблагодарил патриарха и главу Минобороны «за труды в деле сохранения памяти и создание храма, посвящённого духовному подвигу Русской православной церкви». Парламентарий напомнил, что Главный храм ВС создан при участии всего российского народа, так как деньги на строительство собирали через пожертвования, а итоговый проект был одобрен ведущими российскими экспертами.

Архиепископ Серафим (в миру Николай Соболев) в первой половине XX века был епископом Русской православной церкви за границей. Находясь в эмиграции, Серафим поддерживал идеи православного монархизма. Канонизирован 3 февраля 2016 года Архиерейским собором РПЦ в лике святителей.

Ранее митрополит Иларион привёл статистику по строительству храмов в России, писал NEWS.ru. По словам священнослужителя, в стране строится полтора-два храма в день.