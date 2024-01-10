В Госдуме предложили создать «социальные полки» с бесплатными продуктами

Депутаты Госдумы предлагают предусмотреть выгодные условия для магазинов, чтобы те могли бесплатно списывать в счет нуждающихся продукты с истекающим сроком годности, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Глава партии СЗРП Сергей Миронов отправил соответствующее предложение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Член этой же партии Яна Лантратова сообщила, что уже получила встречные предложения от ретейлеров, с которыми в феврале запланирована встреча в Госдуме.

Концептуальная поддержка предложения есть, осталось понять, в каком формате им будет удобно работать. Чтобы не навредить бизнесу и помочь нуждающимся, принять взаимовыгодное решение, — сказала Лантратова.

Предполагается, что для потребителей из числа нуждающихся будут организованы отдельные полки. Чтобы подтвердить свое право на бесплатные товары, люди должны будут предоставить соответствующие документы. Для реализаторов товара будет предусмотрена льгота в виде снижения налога на реализацию таких товаров. Минпромторг концептуально поддержал идею, но предложил изучить ее более подробно.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко раскритиковал эту идею. Он пояснил, что эта мера не освободит магазины от обязанности платить налоги. По его словам, подобная инициатива, скорее всего, носит популистский характер и служит для поднятия рейтинга партии в рамках предстоящих президентских выборов.