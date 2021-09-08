В Госдуме предложили собирать у мигрантов биометрию при открытии счетов

Глава комитета по финрынку российского парламента Анатолий Аксаков предложил обсудить возможность введения биометрии при открытии банковских счетов для мигрантов в России. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме, трансляция с которого ведется на специальном сайте.

Бывает так часто, человека депортируют, он берёт паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать, — рассказал Аксаков.

Также биометрия позволит отслеживать движение средств гастарбайтеров и их операций: по словам главы думского комитета, в РФ существует целый бизнес по обналичиванию мигрантами средств, которые были незаконно выведены со счетов граждан. Эти деньги переводятся в другой банк в течение нескольких часов, и для предотвращения этого необходимо обеспечить блокировку средств у банков-получателей, дав потерпевшим возможность подать заявление в силовые структуры.

Центробанку предлагается вести реестр лиц, замеченных во владении счетами, через которые прогоняются деньги, а также тех, кто обналичивает эти деньги через банк или банкомат. Возможность удалённого пользования счетами для таких лиц должна быть закрыта.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря трудовым мигрантам будут выдавать пластиковые карты с электронным носителем информации и при прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Пластиковые карты с электронным носителем станут выдавать в случае наличия технической возможности. В ином случае документ будет оформлен без участия самого мигранта.