В Госдуме предложили снизить цены на детское меню в ресторанах Депутат Чаплин: детское меню в ресторанах необходимо сделать дешевле

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Позиции из детских меню в ресторанах должно быть дешевле основных, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат пояснил, что порции для детей меньше, на них тратится меньше продуктов, но при этом цены чаще всего не отличаются от обычных блюд.

В детском меню и порции меньше, и продукты, из которых приготовлена еда, чаще постные и поэтому более дешевые. В них меньше даже соли и приправ. Получается, что бизнес наживается на детях, — отметил парламентарий.

По мнению депутата, данный вопрос нужно отрегулировать. Он подчеркнул, что можно установить, что цены на детское меню должны быть ниже на 20% по сравнению с позициями из основного. В первую очередь, отметил Чаплин, это должно касаться семейных кафе.

С позицией депутата не согласился председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он напомнил, что государство может регулировать цены только на ограниченный круг товаров. В связи с этим определить, за какую стоимость продавать блюда из детского меню в ресторане, может только сам предприниматель.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что рестораны не имеют права отказать взрослым в продуктах из детского меню без уважительной причины. По его словам, исключением является обслуживание в специализированных детских кафе, а также в обычных предприятиях общепита с комнатами для ребенка.