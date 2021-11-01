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В Госдуме предложили скидку на проезд для вакцинированных от COVID-19

10:10, 01 ноября 2021
В Госдуме предложили скидку на проезд для вакцинированных от COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести скидку в размере 50% стоимости на проезд в общественном транспорте для людей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову, передёт RT.

В обращении депутат отметил, что наряду с введением общероссийской выходной недели в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также с ограничением работы ряда объектов в регионах и приостановкой работы общественного транспорта власти продолжают разрабатывать и внедрять меры поддержки вакцинированных граждан.

В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации, — говорится в письме.

Власов уверен, что такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов пассажиров. По его мнению, данная мера также способна снизить риск заражения в общественном транспорте.

Ранее правительство, профсоюзы и работодатели поддержали предложение о предоставлении двух оплачиваемых выходных дней россиянам после прививки от коронавируса. Инициатива льготы исходила от президента Владимира Путина.

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