Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству во вторник, 25 февраля, принял к рассмотрению поправки ко второму чтению законопроекта о конституционных изменениях. В текущей редакции документ гласит, что в случае если народное голосование по внесению поправок в Основной закон будет назначено на будний день, он станет выходным.
Об этом заявил глава думского комитета Павел Крашенинников,
Ранее NEWS.ru приводил выдержку из проекта постановления Совфеда о порядке рассмотрения законопроекта о конституционных правках. Согласно документу, процесс внесения изменений в Основной закон прекратится, если не получит одобрения большинства региональных парламентов.
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