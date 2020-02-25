https://static.news.ru/photo/b148fd3a-57e4-11ea-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству во вторник, 25 февраля, принял к рассмотрению поправки ко второму чтению законопроекта о конституционных изменениях. В текущей редакции документ гласит, что в случае если народное голосование по внесению поправок в Основной закон будет назначено на будний день, он станет выходным.

Об этом заявил глава думского комитета Павел Крашенинников, передаёт «Интерфакс». Он также уточнил, что дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию определит президентский указ. ЦИК подведёт итоги голосования не позже чем через пять дней после его завершения.

Ранее NEWS.ru приводил выдержку из проекта постановления Совфеда о порядке рассмотрения законопроекта о конституционных правках. Согласно документу, процесс внесения изменений в Основной закон прекратится, если не получит одобрения большинства региональных парламентов.