В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ в Сеть для пациентов больниц

Доступ в Интернет людям, которые находятся на стационарном лечении в российских больницах, должен предоставляться бесплатно. С такой инициативой обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко депутат Госдумы Олег Матвейчев, сообщает RT. Он пояснил, что некоторые граждане во время госпитализации могут быть лишены возможности оплатить услуги оператора для пользования мобильным доступом в Сеть.

Парламентарий пояснил, что сегодня постоянный доступ в Интернет для общения в мессенджерах, пользования приложениями госуслуг и совершения платежей стали обыденной необходимостью. Однако в случае госпитализации пациент лишается возможность пользоваться Сетью и вынужден тратить средства на телефонные звонки. В случаях, когда родственники находятся за границей, человеку придётся нести значительные расходы на оплату услуг роуминга.

В связи с этим прошу вас, с учётом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе, — написал депутат в обращении к министру.

Ранее в Минцифры рассказали, что весной 2022 года будет запущено новое мобильное приложение «Госуслуги». Его особенностью станет более ориентированный подход к пользователю, когда приложение сможет подстраиваться под конкретный профиль.