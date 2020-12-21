В Госдуме предложили сделать 31 декабря «днём без коронавируса»

https://static.news.ru/photo/08d7a53a-439c-11eb-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов призвал СМИ, блогеров и Telegram-каналы отказаться 31 декабря от новостей о COVID-19 и устроить «день без коронавируса».

Все мы устали от новых вызовов, обрушившихся на нас, устали от неопределённости, от проблем, которые принёс нам 2020 год. Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус, — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Тумусов напомнил, что Новый год — время надежд на лучшее, и предложил в последний день года отказаться от новостей про коронавирус, чтобы дать людям «отдохнуть психологически».

Как сообщал NEWS.ru, Роспотребнадзор усилил COVID-контроль в общественных местах города в предновогодние дни. Сообщение об этом появилось на сайте надзорного ведомства.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент «ситуация находится на контроле».