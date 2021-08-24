В Госдуме предложили разрешить удалённую работу при депрессии

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Россиянам следует разрешить во время депрессии переходить на удалённый режим работы. Такое предложение член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, пишет «Вечерняя Москва».

По мнению депутата, депрессивные расстройства работников могут не только принести организации экономические потери, но и привести к всевозможным чрезвычайным происшествиям на рабочем месте.

Поэтому разрешение работникам при первых признаках депрессии трудиться из дома позволило бы сохранить их психическое здоровье и «увеличить период их психоэмоциональной реабилитации», считает Кобилев.

Прошу Вас дать поручение проанализировать возможность создания нормативных условий для перехода на удалённую работу граждан с проблемами депрессивного расстройства, — говорится в обращении парламентария к министру.

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