В Госдуме предложили разрешить удалённую работу при депрессии

Россиянам следует разрешить во время депрессии переходить на удалённый режим работы. Такое предложение член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, пишет «Вечерняя Москва».
По мнению депутата, депрессивные расстройства работников могут не только
Поэтому разрешение работникам при первых признаках депрессии трудиться из дома позволило бы сохранить их психическое здоровье и «увеличить период их психоэмоциональной реабилитации», считает Кобилев.
Прошу Вас дать поручение проанализировать возможность создания нормативных условий для перехода на удалённую работу граждан с проблемами депрессивного расстройства, — говорится в обращении парламентария к министру.
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