Милонов предложил разработать «школофон»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпросвещения составить перечень доступных моделей смартфонов для школьников, а также инициировать создание специальных детских телефонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою инициативу парламентарий изложил в письме на имя главы ведомства Сергея Кравцова. Милонов пояснил, что обладание некоторыми школьниками смартфонами последних моделей вызывает зависть у других учащихся, приводит к ненужному «социальному соревнованию» среди них и порождает нездоровую обстановку в школах.

По мнению депутата, ведомству следует составить и одобрить перечень мобильных устройств, которые будут способны выполнять образовательные функции, обеспечивать связь детей с родителями и при этом будут доступны любой семье. Тем самым будет положен конец «социальной розни и соперничеству за школьными партами», отметил парламентарий.

Он добавил, что для обеспечения мобильными устройствами небогатых семей необходимо разработать специальную программу. Кроме того, Милонов считает, что в дальнейшем Минпросвещения должно выступить инициатором разработки российских смартфонов и планшетов специально для школьников. Он предложил назвать такие устройства «школофонами».

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал, что человечество перестанет пользоваться смартфонами через 10 лет. По его словам, сегодня смартфон используется, главным образом, для аутентификации человека и получения информации. Однако определить личность можно по лицу или отпечаткам пальцев, а информация способна просто «появляться перед глазами» или с помощью IoT-датчика выводиться на стену или стекло.