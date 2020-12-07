В Госдуме предложили расширить выплаты за работу с COVID

https://static.news.ru/photo/9154b7f4-3893-11eb-aff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Комитет Госдумы по охране здоровья направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой расширить программу дополнительных выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами.

Депутаты отмечают, что дополнительная компенсация за такую работу должна выплачиваться не только медицинскому персоналу, но и другим сотрудникам больниц, в том числе уборщикам и техническому персоналу, пишет РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования для справедливого поощрения всех лиц, участвующих непосредственно в сложном процессе оказания медицинской помощи, — говорится в послании.

Представитель думского комитета подчеркнул, что несмотря на направленные правительством 26 млрд рублей на поддержку работников больниц, обслуживающих пациентов с COVID-19, многие немедицинские работники никаких компенсаций не получают.

Ранее NEWS.ru писал, что единовременные выплаты врачам, которые переедут работать с коронавирусом в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, будут удвоены. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.