В Госдуме предложили «премировать» россиян за длительный брак Депутат Нилов: законопроект о выплатах за длительный брак внесен в Госдуму

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Законопроект о введении выплат за длительный брак был внесен на рассмотрение в Госдуму, рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью RT. По его словам, инициатива была аргументирована результатами анализа правоприменительной практики, прежде всего в регионах. В настоящее время такие выплаты предусмотрены в отдельных субъектах России.

Нилов подчеркнул, что сумма выплат отличается в зависимости от региона. Однако он не согласен со сложившейся ситуацией, так как различия в суммах дискриминируют людей в зависимости от места проживания. Авторы законопроекта предлагают закрепить практику выплат супружеским парам за продолжительный брак на федеральном уровне, а также переложить расходы с региональных бюджетов на федеральный. По мнению Нилова, это не только поддержит семьи, но и позволит создать праздничное настроение.

Это внимание со стороны государства, оценка государства, поддержка и материальное стимулирование для создания праздничного настроения и проведения праздничного мероприятия, — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, как получить надбавку к пенсии. По его словам, этого можно добиться, если оформить уход за нетрудоспособным человеком, в том числе над ребенком или взрослым человеком с инвалидностью.