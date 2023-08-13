В Госдуме предложили позволить тратить маткапитал на любые нужды Депутат Госдумы Останина: с маткапитала нужно снять все ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует отменить любые ограничения на использование материнского капитала, заявила в интервью Ura.ru руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, семьи могли бы тратить деньги на разного рода проекты, которые до сих пор откладывали. В частности, по мнению депутата, россияне могли бы заняться покупками отечественных автомобилей.

Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами. <...> Я предлагала семьям, особенно многодетным с тремя детьми, дать возможность тратить средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля. Вот сейчас заговорили о российских автомобилях для чиновников. А почему семье <...> не дать право направить средства маткапитала на это? — сказала депутат.

Останина подчеркнула, что такое действие можно будет расценивать в качестве инвестиции в отечественную промышленность. Она пояснила, что в РФ многодетным семьям предоставляют земельные участки и предложенный ею вариант снимает вопрос, на чем туда добираться.

В 2023 году материнский капитал на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей. На второго ребенка сумма выплаты составит 779 тысяч, но если супруги уже получали такую выплату, то им полагается 189,5 тысячи рублей. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила использовать средства материнского капитала на ремонт квартиры. Она подчеркнула, что за шесть месяцев этого года стоимость стройматериалов возросла на 10,6%, также еще на 10–15% увеличение ожидается к концу года.

В свою очередь сенатор Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Парламентарий отметил, что средства также можно было бы направить на медицинское страхование ребенка до года.