В Госдуме предложили позаботиться о деньгах умерших россиян В Госдуме хотят обязать ФНС сообщать банкам о смерти клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре Госдума может принять законопроект, обязывающий Федеральную налоговую службу (ФНС) уведомлять банки о смерти их клиентов, пишут «Известия». Цель данной инициативы состоит в защите средств умерших россиян.

Документ содержит поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О налоговых органах РФ». Один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснил изданию, что принятие закона необходимо, чтобы предотвратить хищение средств умершего с банковского счета родственниками или мошенниками. Первые могут это сделать по незнанию, вторые — умышленно.

Парламентарий добавил, что законопроект разрабатывался по согласованию с ЦБ РФ. На его реализацию потребуется выделить из бюджета 42,5 млн рублей. Обязанность сообщать банкам о смерти клиентов возлагается на ФНС по той причине, что у нее есть доступ к единому реестру ЗАГС, где содержится соответствующая информация.

Ранее юрист Тимур Соколов рассказал, что пользование банковской картой умершего родственника до вступления в наследство незаконно. Если же нужны средства для похорон, то воспользоваться ими можно только на основании постановления нотариуса или завещательного распоряжения. Однако в этом случае можно потратить не более 100 тысяч рублей.