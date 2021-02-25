В Госдуме предложили повысить штрафы за лесные пожары в десять раз

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Суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в российских лесах могут вырасти в десять раз. Законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний, рассмотрят депутаты Госдумы.

Сейчас административные взыскания за природные пожары составляют 3–4 тысячи рублей для граждан, 10–50 тысяч для должностных лиц и от 50 тысяч до 1 млн рублей для юридических. Наказание для физических лиц предлагается увеличить в десять раз, для других категорий — вдвое, сообщают «Известия».

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, увеличение штрафов продиктовано высокой степенью общественной опасности, а также реальной угрозой жизни и здоровью граждан. Изменения предполагается внести в статьи 8.32 и 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В правительстве уже подготовили положительный отзыв на документ. В кабмине уверены, что повышение штрафов повысит эффективность законодательства и приведёт к предотвращению лесных пожаров.

Проект закона готова поддержать думская фракция «Единой России».

Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди. Поэтому за эту проблему давно пора серьёзно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют, — пояснил зампредседателя фракции Адальби Шхагошев.

Впрочем, в других парламентских партиях к инициативе отнеслись скептически. В ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан. В КПРФ и вовсе усомнились, что принятие законопроекта снизит число пожаров.

Ранее правительство России приняло постановление, обязывающее граждан страны сообщать органам власти о замеченных в лесах кучах мусора и поджогах. Как писал NEWS.ru, новая норма действует с 1 января 2021 года.