В Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25% для одной группы россиян Депутат Щапов предложил поднять НДФЛ до 25% для одной группы россиян

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутат Михаил Щапов заявил, что подоходный налог россиян, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, должен составлять 25%, пишет URA.RU. Парламентарий указал на то, что существующая прогрессивная шкала, где сумма свыше пяти миллионов в год облагается 15% налогов, является «очень мягкой». По мнению политика, увеличение НДФЛ для этой категории людей позволит снизить неравенство между жителями страны.

Уже сейчас введена очень мягкая прогрессивная шкала НДФЛ. Свыше пяти миллионов в год ставка составляет 15%. Это хороший шаг, он показал свою эффективность, но нужно идти дальше. С 10 миллионов рублей в год ставка должна составлять 25%, — поделился Щапов.

По его мнению, неравенство доходов не только провоцирует социальную напряженность, но и тормозит развитие экономики.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко ранее заявил, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Парламентарий добавил, что на фоне удорожания энергоносителей и ресурсов задача в том, чтобы «не залезать в карман гражданам». По словам политика, решение об отвязке тарифов ЖКХ от инфляции было принято ещё весной.