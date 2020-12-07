Депутат предложила подключать приставов к защите исторических объектов

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Депутат Госдумы Наталья Костенко планирует предложить к рассмотрению поправки к закону «Об охране объектов культурного наследия», которые будут призваны защитить исторические памятники от несогласованных ремонтных работ.

На сегодняшний день в случае проведения таких работ без получения необходимых разрешений физическим и юридическим лицам грозят штрафы в размере до 100 тысяч рублей и до 1 млн рублей соответственно, а также более крупные санкции в случае повторного нарушения, однако таких мер не достаточно, считает парламентарий.

Костенко отмечает, что получать необходимые документы на организацию минимального ремонта в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, приходится очень долго и непросто, и поэтому многие подрядчики преступают к работам до получения соответствующих разрешений и без контроля со стороны специальных организаций, что несёт в себе угрозу историческим памятникам, пишет «Парламентская газета».

Более того, работы не всегда прекращаются при получении собственником предписания и штрафов и продолжаются, пока идут судебные разбирательства о законности проводимых работ и оспаривании предписаний.

Костенко предлагает внести в закон поправки, которые позволят привлекать приставов в случае, если по первому предупреждению несогласованные работы не были остановлены. По её мнению, принудительная остановка работ может спасти множество объектов культурного наследия. Такую меру она предлагает применять в тех случаях, когда собственник или подрядчик получил первое предупреждение, однако не остановил работы.

В то же время депутат считает, что направление приставов для блокировки несогласованных работ должно происходить через запрос в прокуратуру, чтобы чиновники не злоупотребляли подобными мерами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предлагали запретить регионам менять статус природных памятников без специальной госэкспертизы.