В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки Депутат ГД Скрозникова предложила платить школьникам деньги за пятерки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова предложила стимулировать интерес школьников к высокой успеваемости, выплачивая им деньги за отличные оценки, сообщает РИА Новости в Telegram. С такой инициативой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению парламентария, властям следует провести такой эксперимент, перечисляя школьникам деньги за пятерки на «Пушкинскую карту». По ее словам, карта положительно влияет на культурное развитие молодежи, поэтому с ее помощью можно мотивировать детей хорошо учиться.

Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок «пять» за каждый школьный предмет из системы «Электронного журнала» по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на «Пушкинскую карту», — цитирует слова депутата Lenta.ru.

«Пушкинская карта» относится к платежной системе «Мир», но снять с нее деньги или пополнить ее самостоятельно нельзя. Перечислить средства туда может только государство один раз в год. Потратить их можно на оплату билетов в кино, театры, концерты классической музыки, музеи и выставки. Оформить карту можно через портал госуслуг. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина России, быть не младше 14 лет и не старше 22 лет, учиться в школе или вузе. По словам Мишустина, сегодня такой картой пользуются более восьми млн россиян.

Ранее стало известно, что правительство продлило программу упрощенного поступления в отечественные университеты для студентов, которые были безосновательно отчислены из учебных заведений недружественных стран. В 2023 году участниками этой программы могут стать студенты из новых регионов.