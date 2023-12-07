В Госдуме рассказали, где можно отказаться от охранников Нилов: надо запретить все нестационарные комплексы фото и видеофиксации

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Нужно запретить все нестационарные комплексы фото и видеофиксации, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, «здоровые мужики», которые их охраняют, должны работать в реальном секторе экономики.

Что точно нужно сделать: запретить все нестационарные комплексы фото и видеофиксации, потому как их стоят и охраняют здоровые мужики, которые должны работать в реальном секторе экономики, как раз в сфере, где сегодня потребность в кадрах, а то они сидят, спят в машине, чтобы их треногу, которую они установили для зарабатывания денег, злые водители просто не скинули куда-нибудь в кювет или не утащили, — говорит он.

Тем не менее, отмечает Нилов, ничего не стоит делать в ущерб безопасности. Однако там, где можно человека заменить камерой или автоматикой, это делается.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российской экономике необходимы системные меры повышения производительности труда. Он назвал малопродуктивной сферу охраны. По его мнению, требования по обязательному присутствию человека на конкретном месте излишние. Вместе этого, считает он, «можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать».